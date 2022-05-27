TVBS新聞爆出4名主播內鬥風波，傳出潑不明液體，剪衣、擺陣燒符咒等情節引發熱議，也讓不少主播分享昔日經歷過的案例，三立主播李昕芸透露剛入行時的慘痛經歷，除了長髮被剪成男生頭之外，還被不明人士寄黑函，遭長官飆罵破壞形象險遭開除。

李昕芸表示剛入行時，前公司主管要求主播造型得錯開，有資深前輩想要留長髮，竟要求設計師把她的長髮剪成短到耳上的男生頭 ，當時還含淚求設計師手下留情，先剪到肩膀長度就好，最後設計師勉強剪到耳下一公分 ，讓她無奈表示：「真的沒想過，原來做一份工作，連自己外型都掌控在別人手中，沒想到過幾天公司看到她的頭髮太醜，竟直接要她去戴假髮 。

李昕芸提及剛入行時被霸凌的過往 。(李昕芸 主播臉書)

緊接著又有不明人士寄黑函，將她大學時和姐妹們舉杯留念的照片寄給新聞部長官，被召見的她狠遭飆罵「破壞公司形象、破壞主播形象、不配當主播」，下令要她轉做記者跑線不然就開除，讓她相當傻眼，畢竟是五年前跟一群女生聚會的照片，而且也非出現在非法場所，憑什麼因此遭到開除，況且怎知道未來會進新聞業當主播，怎知道聚會舉杯拍照會丟掉工作，一度淚崩以為歷經千辛萬苦當上主播，就要因此功虧一簣。

當時主播組組長得知情況後，表示沒嚴重到必須被開除，雖覺得不合理但無法改變什麼，不過倒是可以引薦她去別台工作，當下才意識到職場竟有那麼多禁忌，沒想到此時逼她剪短髮的前輩補槍：「就當記者嘛～有什麼大不了嗎」，讓她當下心境雪上加霜，回家告知母親事件始末後，眼見母親眼眶泛紅向她道歉：「很抱歉家裡沒有後台、沒有資源 」，這讓她覺得自己太不孝，怎能拿工作的事情讓家人煩心。

這讓李昕芸下定決心要向眾人證明自己能力，便跟主管要求留下來，再次從基層磨練起，後來主跑財經線，奠定對於科技產業的基礎，雖然至今仍不知道是誰寄了黑函，但仍感謝每一個曾傷害及不看好她的人，畢竟每次挫折都是讓心智更堅強，更以自身經歷向所有人喊話：「如果你們深陷低潮，相信我一切都只是過程，會有撥雲見日的一天」。