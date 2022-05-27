台中市衛生局長曾梓展表示，台中市兒童接種兒童疫苗並未傳出身體不適情形，由於不少家長急著帶小孩前往診所施打，他強調公幼、國小附幼都會安排留在校園內施打。（謝瓊雲攝）

台中市校園兒童BNT疫苗27日起開打，首日有3校共1600名學童施打，由於昨天不少診所已出現家長帶幼兒預約、現場排隊搶打的亂象，台中市衛生局長曾梓展表示，已經與教育局完成協調，將會讓國小附幼的5歲以上幼兒，統一安排留在校園內施打疫苗。

新冠肺炎疫情嚴峻，每日新增確診的兒童案例數攀升，引發家長焦慮，台中市議會市政總質詢中，市議員羅廷瑋、謝明源都關心兒童疫苗的配發數量與施打狀況。

台中市長盧秀燕表示，今天開打之後，預計校園兒童疫苗接種作業會在6月15日前全數完成，將是6都之中第二個完成校園兒童疫苗接種；由於停課不停學政策，導致部分家長誤解，以為停課、疫苗就不打了，其實還是會照期程，召回學生回校統一施打，不必全部去擠醫療院所排隊預約。

曾梓展說明，之前診所開放家長預約兒童疫苗，並未限制戶籍，因此統計已有205名設籍外縣市的兒童，在台中市打疫苗；他指出學校就是最好的兒童疫苗快打站，除了國小學童之外，公幼、國小附設幼兒園部分也將安排統一留在校園內施打。

曾梓展說，全市5歲以上、未滿12歲的兒童，約需要12萬劑BNT疫苗，目前台中市現有9.3萬劑，在積極爭取後，中央答應下周再撥補1.2萬劑，因此將有10.5萬劑，原本排在端午連假後的也會往前挪，陸續安排提早在端午節前夕完成施打。

另外，私立幼兒園部分，預計下周一（30日）起，家長即可帶家中幼兒前往療院所預約接種；細節都會在今天下午防疫線上說明記者會中詳細說明。