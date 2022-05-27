國民黨日前正式提名立委蔣萬安參選台北市長，民進黨推派衛福部長陳時中參選呼聲高，民眾黨則支持台北市副市長黃珊珊參選，形成「三腳督」的局面。外傳陳時中可能7月請辭投入選戰，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如今天表示，陳時中在這波防疫做得那麼爛，可能會變成2018年代表民進黨參選台北市長的姚文智被邊緣化，疫情指揮官跑去選舉，相信台北市民不會支持這樣的防疫逃兵。

蔡壁如指出，黃珊珊原本規畫要在這波疫情過後請辭參選，但現在疫情嚴峻，每天新增本土確診高達7、8萬人，不可能在此時請辭投入選舉，若參照新加坡模式推估，疫情高原期約四周到一個月，要等到疫情趨於穩定大概要到7、8月。

面對台北市長選舉可能形成「三腳督」局面，蔡壁如表示，目前選情很難評估，因為陳時中在這波疫情做得很爛，如果心裡頭只想著政治要選舉，就算等到7月疫情趨緩宣布參選，指揮官跑去選舉，難道不會被人民唾棄嗎？

蔡壁如提到，近期有專欄認為陳時中會變成2018年的姚文智，如果陳時中現在離開疫情指揮官的位置，不僅成為防疫逃兵，會被國人唾棄，且這波疫情快篩之亂、兒童疫苗不足，民怨炸鍋，預估會對陳時中選情有所衝擊。

至於蔣萬安是最早宣布投入北市選舉的參選人，宣示要讓台北市藍天再現，蔡壁如認為，蔣萬安是溫良恭儉讓的好立委，但缺乏爆發性，台北市民喜歡有爆發力跟爆點的候選人，蔣萬安看起來溫溫的。

蔡壁如則認為，黃珊珊目前擔任北市府防疫指揮官，仍可持續曝光，但疫情期間無法舉辦大型造勢活動，要用甚麼方式來選舉，各黨都要絞盡腦汁。