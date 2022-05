親愛的訓練家們,

Niantic宣佈了Pokémon GO Fest 2022的更多細節,這是一項將於2022年6月4日星期六和2022年6月5日星期日舉行的全球活動。訓練家將能夠解鎖獎勵,賺取獎金,並體驗事件獨家遊戲玩法。訓練家還可以完成特殊研究,以了解有關幻之寶可夢 — 感謝寶可夢「謝米」的更多資訊。

• 個性化特殊研究:訓練家可以通過為他們的特殊研究選擇難度級別以及重點來個人化他們的Pokémon GO Festt體驗:捕捉,探索或戰鬥。完成特殊研究的訓練家將在其陸地形態中與幻之寶可夢「謝米」相遇。

• 棲息地輪替和遇見寶可夢:在活動期間,不同的寶可夢將出現在每小時輪替的棲息地中。在神奇寶貝GO中,訓練家可能會第一次遇到異色蘑蘑菇、異色呆火駝、異色蓋蓋蟲、異色牙牙和異色小嘴蝸!

• 可透過此篇部落格文章Pokémon GO Fest 2022:謝米登場!入場券詳細資訊以及琳瑯滿目的活動內容!找到棲息地時間和寶可夢在期間出現的詳細清單。

• 特殊皮卡丘:訓練家可以在野外,在一星團體戰中找到特殊的皮卡丘,並在GO快照中作為驚喜邂逅。如果訓練家很幸運,可能會遇到異色喔!

• 訓練家還將在遊戲內商店中找到新的,受謝米啟發的頭像物品,以及來自補給站和禮物的特殊Pokémon GO Fest 2022主題貼紙。

• Pokémon GO Fest 2022紀念 T恤:指定地點的訓練家將能夠購買紀念Pokémon GO Fest 2022 紀念T恤 - 所有訓練家都可以在遊戲內商店中抓住匹配的頭像物品!下面列出的地點的訓練家可以通過從Niantic Supply預訂來購買Pokémon GO Fest 2022紀念T恤。Niantic Supply可運送至以下國家。

O 美國、加拿大、墨西哥、波多黎各

O 英國、愛爾蘭、法國、比利時、荷蘭、德國、波蘭、義大利、西班牙、盧森堡、瑞士、奧地利

O 紐西蘭、澳大利亞

有關Pokémon GO Fest 2022的更多詳細資訊,請訪問 Pokémon GO部落格。您可以在此處找到圖片資源。當您使用官方圖片時,請新增 ©2022 Niantic, Inc. ©2022 Pokémon. ©2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK Inc.

另外,如果您還沒有看過它,請留意這則影片。您將看到我們尚未正式推出的Pokémon GO!

**—Pokémon GO開發團隊敬上**