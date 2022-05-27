光雕秀的內容還包括中正區5所國小的小朋友作品，讓童趣療癒民眾的心。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

2022城市博覽會即將於6月10日在基隆登場，其中最亮眼的活動「海派浪漫光雕秀」，也將同步呈現在國人的眼前。基隆市長林右昌27日向全台徵稿，希望用創作及對基隆的想像，讓城市充滿療癒的力量。

基隆市觀銷處長曾姿雯表示，2020年海派浪漫光雕秀初次登場時，便是以正濱漁港為布幕，上演充滿基隆元素的光雕秀，燈光沿著屋簷打亮，接著出現大船入港、鯨魚緩緩游進、貓咪搖動尾巴賣萌等畫面，依然記憶深刻，創造了滿滿感動，各界團結克服所有限制順利完成展演。現在，海派浪漫再次回歸，要帶著滿滿能量療癒大家。

林右昌指出，努力防疫，是為了要讓生活繼續下去。疫情期間大家都很辛苦，因此希望透過募集全台的療癒力量，讓這座城市充滿色彩與力量，也讓所有人都有改變這座城市的機會。

曾姿雯進一步說明，以往舉辦大型活動，一般民眾只是參觀，基隆城博是大家的城博。此次徵圖以打造共創平台的理念，讓大家參與，即日起開始到截稿日，預計收兩百份，將作品掃描後將安排節目檔次，化為光雕秀，讓民眾的作品有機會成為展演的一部分。

另外，光雕秀的內容還包括了基隆中正區八斗國小、中正國小、正濱國小、和平國小、忠孝國小等共創，讓51班、853件小朋友的作品變成光雕秀展演的一部分。

這次的徵稿活動，截稿時間是6月9日前，以郵戳為憑。2022年的海派浪漫活動將於6月10日至19日展開，每天晚間7時到9時30分舉行，展演地點在基隆市正濱漁港。