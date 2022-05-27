疫情持續延燒，除了醫護人員外，醫院裡的行政人員也相當辛苦，必須支援篩檢站批價掛號等工作，暴露在染疫的風險下，但台大醫院企業工會卻接到同仁反映，至疫情爆發以來只領到4000元的防疫津貼補償，與實際工時換算下來，1小時竟然補貼不到10元，相當離譜。

台大醫院企業工會秘書林姿廷表示，院方配合政府新增許多防疫業務，包含疫苗門診、篩檢站、視訊門診等設立，都需要行政人員、傳送人員和工務室的工友支援，不單只依靠醫護完成防疫工作，上百件的檢體傳送、掛號系統建置以及行政流程也都需要人力協助。

工會表示，隨著來診量爆發式的成長，人力卻遠不及追趕中央新增的多項業務，甚至在勞動節當日，也要求員工須找到代班人手才能休假，不顧勞工出勤意願，掩蓋人力缺乏的事實。

台大醫院企業工會指出，現階段津貼發放是一種補償辦法，基層人員卻無法獲得與付出相等比例的津貼回饋，支援篩檢站、TOCC與急門診的非醫護人員，至疫情爆發以來，卻只領到4000元的防疫津貼補償，與實際工時換算下來，一小時竟然補貼不到10元。

台大醫院企業工會呼籲，這群人和醫護共同承擔著染疫風險，卻被遺忘在角落，津貼補償受到如此天差地遠的差別對待，令人心寒，「防疫這件事情不只是穿著白袍的醫師和護理師的工作，是眾人一起努力才能完成的事」，院方及中央考量非醫護的辛勞，公平的調整其補償辦法，視情況增加津貼給予。