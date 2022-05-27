德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)周四在柏林的G7集團會談中表示，歐盟仍可在未來幾天內就俄羅斯的石油禁運達成協定，如果不能達成協定，歐盟還可以尋求「其它手段」。

歐盟執委會提議對俄羅斯實施禁運。但是談判迄今未能取得突破，俄羅斯在歐盟最親密盟友匈牙利否決了這一行動。

哈貝克說，所有歐盟國家都必須降低對石油的依賴，這包括匈牙利。如果以此為基礎進行討論的話，達成協定應該是可能的。但如果把其它話題納入石油禁運問題，那將非常非常困難。

「五天之後我們將迎來下一個歐盟理事會，我猜想，這就是要麼達成協定，要麼不得不考慮其它工具」，哈貝克並沒有具體說明其它制裁工具是什麼。

布魯塞爾方面已經提議，給予匈牙利、斯洛伐克和捷克更多緩衝時間來實施石油禁運。歐盟還提供高達20億歐元的石油基礎設施經費，幫助這些國家轉移向非俄羅斯國家尋求供應來源。

據路透瞭解，匈牙利總理Viktor Orban下周會在布魯塞爾召開的歐盟國家領導人峰會上告訴歐盟，不要試圖就石油禁運達成一致協議。