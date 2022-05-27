車用IDM廠客戶訂單強勁，降低了消費性產品需求下滑影響，順德(2351)今年營運可望維持逐季成長到第3季，順德總經理陳維德表示，車用及工控訂單還是很強勁，且消費性產品占比已經不高，消費性產品需求減弱對公司影響不大，整體營運看起來還不錯。

順德今天舉行股東會，順德近幾年將電子事業重心放在車用及工控，主要以供應全球IDM客戶為主，順德表示，2021年在汽車、伺服器及5G等產業運用與需求大幅增加下，全球半導體銷售達到5530億美元，成長高達26%，世界半導體貿易統計組織(WSTS)預測，2022年全球半導體市場將成長持續8.8%，達到逾6000億美元的規模，目前全球汽車在電動化及自駕趨勢下，對於半導體的需求將呈倍數成長，2021年全球純電汽車(EV CAR)銷售已達675萬輛，年成長達108%，順德電子事業已多元供應，預期在車用的各式第三代功率半導體及自駕感測器用導線架等滲透率將持續提高。

受惠於工業應用與車用電子等領域中高階產品需求不斷遞增，順德IDM廠訂單滿手，加上南投新廠預計於111年下半年完成加入生產，為公司未來營收成長及獲利注入新動能，讓公司今年營運可以不受消費性產品需求減弱影響，逐季成長至第3季。

在文具事業部分，面對通膨墊高成本及疫情降低需求的影響，順德以行銷活動及發展新品等創造需求策略來因應，有效降低對文具事業營運的影響；目前美國及日本市場仍然相對穩定，今年美國市場的消費型產品及五金工具類刀片等的需求持續上升，公司新的刀片研磨機已加入生產行列對於提高刀片品級及產能有相當的助力；再者，新冠肺炎的疫情因各國第三劑已陸續開打將隨著疫情減緩而陸續解封，需求逐步上升，公司新開發滾輪修正帶今年將正式銷售，預計可增加銷售100萬支以上。

此外，關係企業德輝科技成功開發利基客戶、擴大市占與提升產能而使得營收與獲利持續增加；朝新金屬則受鋼鐵上漲與開發新客戶帶來營收與獲利的上升；轉投資之江蘇廠持續提升產能效率與供應大陸發展第三代半導體需求，使得營收與獲利明顯成長。

順德第1季稅後盈餘為2.51億元，年增35.94%，每股盈餘為1.38元，累計前4月合併營收為38.16億元，年增13.19%。

陳維德表示，NB及消費性市場確實比較弱，不過消費性產品占公司比重已經不高影響不大，車用及工控等IDM廠訂單還是很強勁，整體來看還是蠻好的。

順德預估，今年第1季業績是谷底，全年營運可望逐季成長到第3季，第2季毛利率也會比第1季好，全年業績目標不變。

順德2021年合併營收82.47億元成長32%；集團合併營收111.52億元成長近32%；稅後盈餘為8.52億元，每股盈餘為4.68元，創歷年新高，今天股東會通過每股配息3元。