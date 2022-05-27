布林肯發表對中國政策 綠委：美國中國競爭非常明確

美國國務卿布林肯26日發表「美國政府對中華人民共和國的政策」演說，強調美國對台政策並未改變，仍遵循「一個中國政策」。對此，民進黨立委羅致政今（27日）表示，美國政策走向與中國競爭的方向非常明確，美國戰略架構下台灣一定是不可或缺的。再者，美國和中國在台灣議題上是屬於競爭的關係，美國和台灣是站在一起的，台灣是美國很重要的利益。

羅致政今（27日）在立法院受訪指出，布林肯談話的核心關鍵就是「競爭」，美國把中國視為競爭者，採取競爭的手段，他所提到美國對中國政策的三個支柱，投資、結盟以及競爭，有關台灣的談話是在「競爭」這部分談到，換言之美國和中國在台灣議題上是屬於競爭的關係，美國和台灣是站在一起的，台灣是美國很重要的利益。

羅致政說，美國不斷強調對台灣政策沒有改變，繼續維持雙重嚇阻的作用，不支持台獨，同時反對中國用武力來解決台灣問題，美國政策基本上沒有大的改變，但美國政策走向與中國競爭的方向非常明確。

此外，談話沒有向中國示好的問題，美國已經把中國視為全球最重要的挑戰，談話中不斷貫穿的概念，短期除了看到中國、俄羅斯結盟外，美國未來長遠最重要的挑戰就是來自於中國，美國未來外交政策主軸就是要因應、遏止中國對美國國家利益、價值的挑戰，台灣的戰略地位重要性是不言可喻的。

羅致政表示，台灣民眾還是可以放心，美國大戰略下與中國是競爭關係，美國採取各種手段來因應中國崛起挑戰，台灣的戰略地位美國一定是非常重視，無論經濟、安全、政治、民主自由價值，只要美國大戰略與中國採取競爭關係，台灣地緣戰略絕對是美國不可或缺的，無論短期內美國說法上有調整的地方，美國戰略架構下台灣一定是不可或缺的。