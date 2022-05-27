人民幣兌美元中間價跌至一周新低，27日報6.7387，較26日報6.6766，下調621個基點或0.93％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，27日展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。

這是逆回購規模連續第32天定在百億元，單日繼續完全對沖到期，本周公開市場資金投放規模亦完全對沖到期量。

路透統計，公開市場本周有500億元逆回購到期，23日至27日每日到期100億元。