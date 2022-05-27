晶圓代工廠聯電(2303)今（27）日召開股東常會，通過2021年財報及資本公積發放案，決議以資本公積配發每股現金股利3元。展望後市，聯電將持續深化與客戶間的合作關係，同時藉著有效控制成本、謹慎管理資本支出，為股東帶來持續且穩健的報酬。

聯電2021年合併營收創2130.11億元新高、年增達20.47％，毛利率33.82％、營益率24.26％，雙創近21年高點。配合業外收益躍增近71％挹注，使歸屬母公司稅後淨利亦創557.8億元新高、年增達91.1％，每股盈餘（EPS）4.57元、亦創近21年高點。

聯電2022年首季淡季續強，歸屬母公司稅後淨利創198.07億元新高，季增達24.19％、年增達89.95％，每股盈餘1.61元。4月自結合併營收227.96億元，月增2.96％、年增達39.16％，連7月創高。累計前4月合併營收862.19億元、年增達35.82％，續創同期新高。

展望未來，聯電共同總經理簡山傑表示，在5G手機普及、電動車加速發展、物聯網裝置快速擴散等大趨勢下，終端裝置矽含量續增，均需聯電專精特殊製程支援。在可預見的未來，深信強勁的半導體需求將持續驅動聯電營收成長，並擴大在重點市場的競爭優勢及市占率。

簡山傑預期，未來晶圓需求將持續成長，聯電將透過創新的創意模式，跟客戶建立長期策略夥伴夥伴，強化客戶黏著度，與客戶簽定長期供貨合約，一同解決供需問題。其中，於南科Fab 12A P5廠區擴增的1萬片28奈米產能，已在第二季進入量產，同時，聯電也積極擴增海外生產基地產能，像新加坡Fab 12i P3新廠擴建計畫中，會與客戶簽約，奠定自2024年起的供貨合約。不久前也宣布，將與日本電裝（DENSO）公司合作，在日本子公司USJC的12吋晶圓廠生產車用功率半導體，以滿足車用市場日益增加需求。

簡山傑表示，聯電將持續透過差異化的特殊製程技術、卓越的晶圓製造、以及與合作夥伴需求密切相關的產能擴張，來深化與客戶間的合作關係，同時藉著有效控制成本、謹慎管理資本支出，為股東帶來持續且穩健的報酬。