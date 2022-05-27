中國新聞網27日報導，大陸國家醫保局有關司負責人26日說明新冠病毒常態化核酸檢測費用，依規定由各地政府承擔，明確否定了此前網路流傳的常態化核酸檢測「醫保支付論」。不過，值得追問的是，醫保此前承擔了哪些部分的核酸檢測費用，已經花了多少錢？目前醫保壓力又有多大？

醫保不能買單常態化核酸早有規定。根據2020年5月國務院發布的《指導意見》，「應檢盡檢」所需費用由各地政府承擔，「願檢盡檢」所需費用由企事業單位或個人承擔。問題是，常態化核酸屬於「應檢盡檢」還是「願檢盡檢」？

之前，對於「應檢盡檢」人群定義為包括密接、境外入境人員、發熱門診患者、住院患者及陪護人員、醫療機構工作人員、口岸檢疫和邊防檢查人員、監所工作人員、社會福利養老機構工作人員等。「願檢盡檢」人群即「應檢盡檢」之外想做核酸檢測的市民。

中新經緯報導，部分省市醫療保障局會為「應檢盡檢」買單。但常態化核酸面對的顯然遠多於原定「應檢盡檢」人群，如將常態化核酸界定為「願檢盡檢」也不合適。

中新經緯報導，從法律層面，中國社科院社會政策研究中心研究員唐鈞稱，大陸《社會保險法》規定，「應當由公共衛生負擔的」，「不納入基本醫療保險基金支付範圍」。因此「大規模人群核酸檢測」顯然不在醫保基金支付範圍。

報導稱，然而，醫保承擔部分核酸檢測費用，是肯定的。2020年6月，大陸醫保局發布《通知》，要在綜合考慮新型冠狀病毒肺炎防控工作需要、本地區醫保基金支付能力等因素的基礎上，按程序將針對新冠病毒開展的核酸、抗體檢測專案和相關耗材納入省級醫保診療專案目錄，並同步確定支付條件。

此後，多地回應國家醫保局並跟進。上海市醫療保障局發文，疫情防控期間診治需要的核酸檢測或抗體檢測費用按醫保規定予以支付。「診治需要」如何定義？但不同地區報銷方式、比例有所不同。整體來看，醫保和財政共同承擔居民在定點醫療機構進行「應檢盡檢」，以及去當地醫療機構住院或發熱門診時的核酸檢測費用。實際上，即使不為常態化核酸檢測買單，很多地方醫保基金也早已存在一定壓力。

從醫保對於防控疫情的支持來看，結合已公布數據，截至2020年7月19日，中國全國新冠肺炎確診和疑似患者發生醫保結算13.55萬人次，涉及醫療費用18.47億元（人民幣，下同），醫保支付12.32億元，支付比例達到67％，剩餘部分由財政補助。本著「先救治，後結算」的原則，國家醫保局明確了新冠肺炎患者醫療費用不占用當年的總額預算指標。

2021年，中共中央、大陸國務院作出決策，新冠病毒疫苗和接種費用由醫保基金負擔，財政給予補助，居民免費接種，且醫保基金主要通過歷年結餘負擔，不影響當期基金的收支。目前中國已接種32億劑次疫苗，疫苗費用1200餘億元，由醫保基金和財政共同分擔。

根據《2021年醫療保障事業發展統計快報》，醫保基金「收不抵支」現象已有所好轉。

2021年，基本醫療保險基金(含生育保險)總收入、總支出分別為2兆8710.28億元、2兆4011.09億元，年末基本醫療保險(含生育保險)累計結存36121.54億元。

但其中也表示，全年城鄉居民基本醫療保險基金收入9742.25億元，同比增長6.9％；支出9148.07億元，同比增長12.0％，受就醫恢復和新冠病毒疫苗及接種費用保障支出影響，2021年城鄉居民醫保基金支出同比增速高於收入同比增速。