美國國務卿布林肯昨日發表對華政策演講，大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」發文分析有3點值得注意，包括美國認定中國才是最長期挑戰；而未來10年美國政府的策略是「投資」、「聯合」、「競爭」三種作法；以及引入盟友和合作夥伴，多管齊下「綜合威攝」中國。

文章指出，布林肯說，中國是唯一一個既有重塑國際秩序意圖、又有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來做到這一點的國家。但坦率地說，在遵守現有國際秩序上，中國是全世界最模範的學生。布林肯說法其實暴露的是美國的焦慮感，就是尋找藉口對付老二，生怕老二威脅了它的霸權。

文章還表明，布林肯說，未來10年是決定性的，為取得成功，美國政府的策略是三個詞：投資、聯合、競爭。投資，簡單地說，投資美國自己，投資美國的基礎設施、教育培訓、戰略產業，等等。聯合，就是美國拉各種小圈子。比如，四國集團、北約、七國集團等及剛剛推出的印太經濟架構 （IPEF） 。

文章稱，至於競爭，那就是短兵相接了。布林肯的說法是：競爭不一定會導致衝突。我們不尋求它。我們將努力避免它。但我們將捍衛我們的利益免受任何威脅。但文章也直言，美國這是在玩火。

此外，文章認為，布林肯所謂「綜合威懾」的新方法，無非就是引入盟友和合作夥伴；在常規、核、空間和資訊領域開展工作；利用美國在經濟、技術和外交方面不斷增強的優勢。簡而言之，就是多管齊下，拉攏能夠拉攏的所有勢力，全面對付中國。

文章也直言，美國其實內心也很糾結，也怕，怕玩火真搞出大火來。而按照目前發展的趨勢，在這10年中，中國將超越美國，成為世界第一大經濟體。因此，未來10年，中國肯定也將面臨各種挑戰，北京要如何應對，最好的辦法就是投資自己。「發展才是硬道理，做好自己的事情」。

另外，文章不忘向美國喊話，要美國多聽聽前國務卿季辛吉的勸告，中美應該避免直接對抗，台灣問題不能置於談判的核心，中美緩和敵對關係對世界和平十分重要。否則「不聽老人言，吃虧在眼前」