汪小菲和大S離婚後便傳出和女星張穎穎過從甚密，日前還被拍到疑似同居，但汪小菲的媽張蘭全盤否認，稱是被P圖造謠，最近張蘭更在直播中暗指張穎穎跟汪小菲不配，邊都沾不上，諷刺說：「臭蟲一個」，引來汪小菲無奈回應自己是巨蟹座的，不會做這種人身攻擊的事，「那個誰誰誰所說的所有東西不代表我的想法」。

張蘭先前全力護子，強調汪小菲並沒有帶張穎穎跟她三人過節，「我跟兒子做人做事沒那麼齷齪、缺德！」而汪小菲和張穎穎一度傳出分手後，最近被抓包疑似一起野餐，甚至住在同一棟大樓，對此，張蘭最近在直播中再度駁斥網友說法：「誰告訴你同居的？一個正常的人願意家裡這樣嗎？」，駁斥網友無事生非。

張蘭再次否認兒子跟張穎穎同居。（圖／翻攝自秒拍）

張蘭強調不管男生女生，男生找媳婦的第一標準就是善良，女生找男朋友、老公第一要件就是有責任心、有擔當，「如不善良其他的都甭談啊」，又在其他直播中爆氣稱某人是臭蟲，「有什麼不敢公開的，那臭臭上身蘭姐就給她彈了，真要是一個好女人，有什麼不敢公開的」。

張穎穎疑似回應張蘭言論。（圖／翻攝自秒拍）

對此，張穎穎疑似在抖音回應：「心軟不代表好欺負」，汪小菲則呼籲不應該人身攻擊，別人說的話不代表他的立場，又疑似抱怨媽媽說：「對，太不像了，性格太不像了，我是巨蟹座的和那種張口就來、張嘴就來的人太不像了」。