新北文山包種茶春茶將在6月1日上市，新北市農會與坪林區農會同步設立網路行銷專區，搭配全台302家農會上架，民眾不必親臨產地，也能即時品嚐得獎茶。（蔡雯如攝）

現在正值春茶產季，新北春季文山包種茶評鑑也在近期落幕，由於今年雨量適中、氣候穩定，參賽數量也較往年多出200多點，為了推廣好茶，新北市農會與坪林區農會同步設立網路行銷專區，搭配全台302家農會上架，民眾不必親臨產地，也能即時品嚐得獎茶，若7月底訂購還可享三重優惠。

新北市茶葉栽培面積約有752公頃，年產量達418噸，年產值約12.6億元，其中坪林產出的文山包種茶栽培面積約佔全市65％，年產值達8億元。茶葉改良場文山分場長蘇彥碩表示，春茶採摘季約在3月底至4月初，由於今年春季氣候穩定，茶樹生長良好，產量較往年多出2至3成，因此今年評鑑有1631點參賽，相較往年多出許多。

曾獲「新北茶王」殊榮的農友李傳清今年從評鑑脫穎而出，獲得特等獎包種茶王。他表示，今年製茶期間晴天多，日光萎凋充足，又有充足水分，因此茶葉發酵程度適中，使得茶葉花香韻味能更持久，量足質高非常難得。

新北市副市長劉和然表示，茶農製茶過程艱辛，今年雖然產量豐厚，但因應疫情，許多春茶實體展售活動都取消了，為了幫助農友行銷好茶，新北市與農委會農糧署一起推動「疫起挺茶農」活動，串連全台百家農會共同行銷文山包種茶，希望打通多元銷售管道，讓農友收入不受影響。

坪林農會表示，文山包種茶春茶將在6月1日上市，民眾若想買今年得獎好茶，可至「新北市農會真情食品館」(https://www.ubox.org.tw/)及坪林區農會(https://pinglin.tpcgo.org.tw)訂購到比賽茶，7月底前訂購更可享有免運、買3盒折扣、滿5盒送200元購物金、滿10盒送500元購物金等相關優惠。

好禮一：優良獎原價每盒1200元，購買3盒特價每盒1000元；好禮二：買5盒送真情食品館200元購物金或2盒坪林農會包種茶精華皂，買10盒送500元購物金或坪林農會包種茶油1瓶；好禮三：不限金額通通免運費，買好茶好便利。