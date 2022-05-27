因空運成本飆漲以及大打折扣促銷，Gap上季虧損遠超出市場預期，考量Old Navy產品線跟不上潮流，以及創下數十年新高的通膨削弱了需求，該公司並大幅下修全年獲利預測，受此打擊，周四盤後股價重挫13.04%，報9.67美元。

Gap慘淡的前景，令人回想起其同業American Eagle Outfitters和Abercrombie & Fitch Co日前發布的展望，反映出食品等必需品價格不斷上漲已迫使消費者限縮可自由支配的支出。

Gap旗下最大品牌Old Navy的經營方向亦給集團帶來壓力。

Gap高層在財報發布後的法說會上表示，現在消費者開始拋開休閒服和運動休閒服，轉而選擇正式和派對服裝，但Old Navy的產品陣容仍未跟上消費者置裝偏好的轉變。

執行長Sonia Syngal表示，我們在這個過程中過早判定顧客趨勢，又未能及時找到正確的時尚選擇。

當消費者開始縮減支出時，Old Navy等低價品牌通常能從中受惠，但由於在第一季為了平衡庫存而大打折扣，使其利潤受到壓縮。

Gap公布第一季營收年減13%，為34.8億美元，大致符合分析師預估的34.9億美元。每股虧損44美分，遠超出分析師預估的每股虧損7美分。

除Banana Republic之外，Gap其他品牌的銷售額均較前一年同期下滑。其第一季同店銷售額總計大減14%。此外，毛利率下滑930個基點（一個基點為0.01%），而庫存增加34%。

Gap發布最新財測，將2022財年調整後每股盈餘預測從介於1.85～2.05美元大砍至介於30美分～60美分，遠不及分析師預估的每股盈餘1.34美元。

BMO Capital Markets分析師Simeon Siegel表示，該公司需要重新提升其「品牌認知」，願意賣少一些而價格好一些，但這說起來容易做起來難。