荷蘭保險公司NN集團執行長David Knibbe在世界經濟論壇的休息時間對媒體表示，由於擔心歐洲重啟化石燃料使用，該集團將加快煤炭投資的退場時間，目前該最後期限為2030年。

執行長說，由於缺乏天然氣和石油，這些欠缺確實有可能被其它歐洲國家所生產的煤炭來替代。Knibbe說，從地緣政治角度，可以理解(油氣)制裁措施，但是從碳足跡來看，這不是一件好事。

Knibbe表示，該保險公司尚未決定逐步淘汰煤炭投資的新最後期限。

世界經濟論壇的世界領導人擔心，市場波動將擾亂向綠色能源的轉型，而且企業將無法在未來幾十年實現淨零的目標。令人擔憂的是，一些國家已經轉向使用煤炭，來滿足能源需求。

Knibbe說，管理著約2000億歐元資產的NN集團，對涉足煤炭公司的定義也更加嚴格；他補充說，公司減少碳排放量所耗費的時間越長，保險業需要對其收取的保費就越高。