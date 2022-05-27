梅雨季連日大雨，造成竹縣山區縣道122縣24.5Ｋ處出現崩塌。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

連日滯留鋒面帶來豐沛降雨，新竹縣峨眉鄉竹43-1線、竹81線 2.4K處、寶山鄉三峰路2段、寶山鄉寶山路與水仙路、五峰鄉122線39.8K、24.5K、新埔鎮楊新路等多處道路，26日晚間陸續出現道路崩塌或路基下陷，縣府與公所獲報緊急出動搶修中，呼籲用路人在梅雨期，如非必要避免進入山區道路，並多加注意氣象資訊及道路通阻訊息。

工務處指出，峨眉鄉竹43-1線約0.2公里處石井往山峰路段道路坍塌，竹81線2.4K處湖光村往九寮方向土石坍方，寶山鄉三峰路2段路樹倒塌及工地邊坡有崩塌情形，寶山鄉寶山路水仙路附近路樹倒塌及坍方，五峰鄉122線39.8K、24.5K土石崩落，新埔鎮楊新路1段12號路基下陷等。縣道部分已經由縣府開口合約廠商第一時間派員緊急搶修中，鄉道則已聯繫當地公所投入搶災。

近日也接獲民眾電話及竹縣e999APP平台通報案件數增加，縣府接獲通報後，便即時進行公共設施硬體修復，如道路坑洞、標誌號誌指示牌等損壞修復、排水洩水孔阻塞、溝渠清淤等不佳狀況排除，以及交通維持設施疏導等措施，同時每10日道路巡查，降低事故發生率及保障民眾生命財產安全。

工務處說明，連日大雨造成山區縣道122線部分路段邊坡崩塌，近日39.8K、24.5Ｋ、39.8K均出現崩塌，工務處接獲通知後隨即進行道路搶通。對於易發生災害的122線24.5k及39.8K處，目前已向中央提報災害復建工程，以保障用路人安全。

縣長楊文科呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。