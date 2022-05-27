疫情來勢洶洶，產業遭受衝擊，高雄市議會國民黨黨團27日呼籲市政府，應盡快部署紓困及振興，黨團總召童燕珍表示，高雄確診人數創下新高，許多企業跟勞工擔心三級警戒噩夢再度重演，紓困不能慢慢慢，應盡快到位。

童燕珍表示，疫情以來，民進黨造就了2020搶口罩、2021跪疫苗、2022搶快篩的亂象，超前部署成了笑話，有兒童的家庭是最常使用快篩，也是最怕染疫的族群，高市府應每周普發2劑快篩給兒童，甚至快篩都要普發給全民。

議員陳若翠指出，這波疫情重創各行各業，快要成了「類三級」，也就是不敢逛街、不敢內用、不敢搭大眾交通運輸。沒有人流、沒有車流，也就代表沒有金流，尤其高雄捷運5月運量再下探，政府在防疫的同時更要拚經濟。

議員陳美雅呼籲邁巿府不要迷失在防疫民調，認為高雄的成績好好棒，高雄巿議會已經通過約8.8億防疫經費需趕快落實。紓困專案上，包括創業貸款展延、降租、減稅、受到疫情影響的勞工、藝文團體、各行各業等都要照顧。