行政院長蘇貞昌今天上午宣布，將免費提供0到6歲幼兒每人5劑家用快篩試劑。中央流行疫情指揮中心表示，家長可持兒童健保卡，6月1日起可至全國快篩實名制藥局免費領取，領取期限為6月30日；已購買過快篩實名制第一輪者將不受影響，皆可領取。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，目前快篩實名制已有900萬人購買，各藥局據點每日穩定供貨，已不需要排隊。為進一步提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障無法接種COVID-19疫苗之0到6歲幼兒健康，行政院公布民眾可持0至6歲孩童健保卡(2016年1月1日以後出生之孩童)，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

指揮中心說明，0到6歲幼兒免費領取５劑家用抗原快篩試劑，預計將於今(2022)年6月1日實施，領取期限為6月30日。且此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

指揮中心進一步說明，0-6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日開放單雙號皆可領取。