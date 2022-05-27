花蓮縣長徐榛蔚。（縣府提供，中時資料照）

監察院今天公布各縣市長財產狀況，其中雲林縣長張麗善存款最多，有2978萬元；嘉義市長黃敏惠則是存款增加300多萬。花蓮縣長徐榛蔚則是債務最多，高達5661萬元，主要是購屋房貸和保單墊繳。

屏東縣長潘孟安此次申報一筆土地一筆建物，都位於屏東車城，存款607萬元，比上次申報的758萬元存款，少了151萬，已繳保費163萬元；南投縣長林明溱申報2筆土地和1筆建物，都位於集集，另信託多筆集集和台中土地，以及位於台中市的一筆建物，存款685萬元，有價證券7330元，以及台灣銀行受託信託財產專戶5萬多元，已繳保單116萬多元。

嘉義市長黃敏惠有土地一筆，建物四筆，位於台北市士林區，存款528萬元，較上次申報的202.4萬元存款，多了約326萬元；債務為1335萬多元，是以丈夫蔡宗佑名義向銀行借入的周轉金及購置不動產貸款，比上次申報1449.1萬元債務，少了114萬元，已繳保費776萬元。

雲林縣長張麗善申報位於虎尾的三筆土地一筆建物，另外信託八筆土地、五筆建物分別位於虎尾、嘉義太保和台北士林，存款2978萬元，債務 530萬都在丈夫張永成名下，分別是在107年借的周轉金，以及106年購置農業用地貸款。

台東縣長饒慶鈴有一筆土地七筆建物，位於新北市中和區，還信託三筆土地三筆建物，現金292萬元，與上次相比少了95萬元，存款742萬元，也比上次申報少了57萬元，另信託國內上市櫃股票129.3萬元。饒慶鈴的債務則為2980萬元，其中包括丈夫張王浩保單借款和購置不動產貸款。

她也在申報時附註，103年新北市中和區興南段房地1210萬元，貸款605萬元，110年11月1日止已還貸款510萬元，剩貸款94萬元；台北市中正區南海段房地5318.3萬元，97年3月1日貸款4000萬元，109年12月21日止已還貸款1285萬元，剩貸款2715萬元；台東市新生段總額1133萬元，貸款700萬元，已還562萬元，剩貸款137.9萬元。

花蓮縣長徐榛蔚申報兩筆土地及一筆建物，位於花蓮吉安鄉，另信託位於台北市大安區的兩筆土地及一筆建物。徐榛蔚夫婦存款有597萬多元，另有有價證券2萬9850元、台灣銀行受託信託財產專戶26萬多元，已繳保費839萬元。

徐榛蔚還有高達 5661萬多元債務，和上次 5989.3萬元的債務相比，少了328萬元，主要是購屋房貸和保單墊繳。