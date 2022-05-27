一名與公公同住的人妻，109年8月丈夫出差時，公公竟然對她挑撥夫妻感情還說：「他在外面有女人，心沒在你身上，要不要當我女人」，嚇得媳婦大哭，未料公公竟然當場性侵，事後食髓知味，半個月內又連續性侵7次，人妻恐懼下向老公求救，老公卻相應不理，還威脅若報案就離婚，甚至還袒護老爸說「不相信她說的」。法官審理後，在女方體內驗出公公的DNA，且8次描述受害過程證詞都一致，認定該名公公涉嫌性侵，依強制性交罪判他4年6月。

根據判決書，人妻向法官控訴，該名色公公在民國109年間，就一直要她和老公離婚，還對她說「他在外面有女人、有外遇、心不在我身上，要我不要再愛老公，一直洗腦我。然後公公說他其實一直很喜歡我，要我當他的女人。」接著公公就在於109年8月起，半年內每隔幾天，趁著兒子不在時，連續性侵她8次，而且都未戴保險套直接內射，她在無法忍受下才提告。

公公到案後辯稱，「我沒有強迫媳婦發生性關係，都是我們合意，有幾次性行為我不記得，我記得是5、6次。媳婦還曾經傳訊息要我幫她買酒，有一次她曾經洗完澡裸體問我知不知道她的屁股很翹，我就說我知道並問她是不是去做手術的，她還把我的手抓去摸她的屁股。我跟媳婦感情不錯，但應該是她不滿我匯錢給兒子，讓他在外面養女人才因此心生不滿。」

兒子也出庭作證說，「案發當時自己在外地出差。妻子有用LINE告知她被我的父親性侵，因為我當時很忙，我的想法是她要我回去陪她、覺得這種事情不太可能發生。過去她曾有2、3次告知我遭爸爸性侵，當時我認為她是為了引起我的注意，因為她也有說過曾在公園被性侵。我有要求她先不要去報警，因為我不太相信她說的，所以我用貼圖或說「我現在很迷茫」回她，算是敷衍，我怕她尋短所以先安慰她。」

法官勘驗妻子傳給丈夫的對話，曾稱：「老公救我...」、「救我...」、「老公...」，丈夫答：「怎樣啦」、「忙」，妻子稱：「接電話一下好嗎......」、「為什麼不救我」、「打給我」、「爸爸剛剛強暴我......我好痛苦」、「我想要你回來保護我」、「我真的很害怕」。

法官審理後，也確定在媳婦體內發現公公DNA，審酌公公明知媳婦未與兒子離婚，竟為滿足一己色慾，罔顧人倫，以強暴之手段對媳婦為共8次強制性交行為，使她身心受創並留下難以磨滅之陰影，且犯後態度差不認罪，女方也要求從重量刑，依強制性交罪判他4年6月。