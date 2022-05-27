中菲行(5609)因應近期本土新冠疫情升溫，助力COVID-19快速檢測試劑領導品牌客戶，以最快速且具成本效益的彈性解決方案，在香港復活節長假後，4天內高效完成165個托盤近50噸的港台貨機專案。

由於客戶要求貨運不僅需在20-25度的溫控環境，更指定航班需在貨運尖峰的周五時段降落，中央管理服務處指出，這次的專案，有賴於中菲行與航空公司建立深厚的合作夥伴關係，其總部才得以最高規格服務將正常須以2-3班的客機，升級由1架貨機，將所有貨物以幾近客製化包機方式執行，除了完成客戶在時間、溫控與提單安排等具體要求的最佳化，也為客戶將看似無形的尖峰超高運價成本與分單轉運卸載風險降到最低。

除此之外，由於時效性貨運環環相扣，中菲行香港與台灣團隊運用組織力共同面對挑戰。在香港取貨時，先是碰到疫情期間卡車司機短缺與機場貨運站有限營運時間的問題，再加上客戶備貨時間與運輸要求持續調整到出貨前一刻；而航班落地前，為求與客戶指定報關行及卡車公司無縫接軌，即事先規畫加值服務，讓同仁於現場協調與監督，加速清關與派送效率，並將即時貨況資訊回報予客戶。

中菲行指出，全球網絡包含超過160個自有服務營運單位與80個合同物流貨倉，並締交超過200個戰略合作服務營運單位，透過整合與航空公司和船公司的緊密合作關係與持續精進自行研發的物流科技能力，串聯亞太地區的生產基地與全球供應鏈，作為嚴峻時期的最佳後盾。