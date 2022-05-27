受到鋒面影響台中出現連續強降雨沖刷，山城地區多處道路坍塌樹木傾倒，目前正持續搶修中。（民眾提供）

立委江啟臣為了解修復進度與防災準備，今天偕同石岡區長劉素幸、當地里長等，前往石岡區道路坍方處進行勘察。（民眾提供）

受到鋒面影響台中出現連續強降雨沖刷，山城地區多處道路坍塌樹木傾倒，目前正持續搶修中。立委江啟臣為了解修復進度與防災準備，今天偕同石岡區長劉素幸、當地里長等，前往石岡區道路坍方處進行勘察。江啟臣說，山城區屬溪流上游，請水利單位做好把關滾動式監測下游水量，確保下游民眾安全。

江啟臣說，昨晚入夜後臉書社團出現災損通報，民眾反映石岡區通往頭坪產業道路出現邊坡崩塌，上午包含新社區出現落石、東勢區明正里及埤頭里農路土石崩塌、樹木傾倒，和平區部分台7甲線、台8線85K、106K與169.7K也出現災情，請各公所、谷關工務段在安全的前提下全力加速修復，降低民眾不便。

江啟臣表示，豪雨來襲除事前準備，事後修復更是關鍵。上午特到第一線視察進度，不僅要感謝公所、施工單位的認真負責，針對後續可能坍方位置也請區公所進行盤點，如有出現災情務必立刻發布通報，並請里長通知在地居民，盡可能讓民眾了解最新災害情況。

劉素幸指出，針對昨日頭坪產業道路邊坡崩塌狀況，區公所昨晚已立刻派遣廠商前往現場清除土石，並於深夜搶通，目前已可單線通行；受到大雨影響，山區容易土石鬆動，請民眾盡量不要往山區移動，公所將持續了解災損情況，也請民眾若遇到問題可隨時向公所反映。