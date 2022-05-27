世界衛生組織（WHO）各成員今天通過一項決議案，強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭戰爭和攻擊烏國境內醫衛設施，讓俄國在國際舞台進一步遭孤立。

法新社報導，世衛194個成員裡183個具投票權，今天投票結果88國贊成、12國反對、53國棄權，有30國缺席。

烏克蘭駐聯合國日內瓦辦事處大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）表示，投票結果「對俄羅斯聯邦發出明確訊息：停止對烏克蘭戰爭，別再攻擊醫院了。」

此案是由烏克蘭發起，並有美、英、日、土耳其和歐盟國家等附議。

決議指出，這場戰爭已嚴重阻礙烏克蘭境內的醫護工作，並對整個地區的衛生工作廣泛衝擊，敦促俄羅斯遵守國際法，應尊重並保護醫療、人道工作人員及傷病患的安全。

決議案也呼籲，讓必要的醫療物品與設備能暢行無阻，讓需要幫助的人能快速並安全取得救援。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110527