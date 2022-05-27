蔡依林擔任機能服飾品牌最新代言人。（MAJOR MADE登峰衣提供）

蔡依林擔任機能服飾品牌最新代言人。（MAJOR MADE登峰衣提供）

蔡依林擔任機能服飾品牌最新代言人。（MAJOR MADE登峰衣提供）

蔡依林（Jolin）去年年結束「Ugly Beauty」巡演後，除了積極培養新的興趣、埋首製作音樂作品，代言工作也不間斷，光上半年已接下運動品牌、牙膏、超市、室內香氛、隱形眼鏡、保養品等代言，近日最新曝光則是擔任機能服飾品牌MAJOR MADE登峰外套代言人。

近期邊防疫邊積極準備新專輯的蔡依林，宣布接下涼感衣新代言，廠商先前就在社群搶先暗示全新代言人是「好冷」，發文不到1天湧進5000多篇留言，不少粉絲都驚訝竟然是找來國際天后代言，而蔡依林本人也透露，先前就穿過他們家衣服，覺得穿起來非常舒服，而且在聽完Major Made介紹登峰外套後，完全感覺的出來他們對細節和設計的認真，因此接下這次代言。

往往都能將各類單品詮釋出各種不同風貌的Jolin，這次的廣告她也呈現出不同以往的炫目，讓人都快忘記她穿的是防晒外套，跩酷中又不失俏麗，散發出不同的青春「減齡感」，也讓不同年齡、不同尺寸、不同性別的人都可以一起穿上，享受服裝平權，又穿出自我風格。