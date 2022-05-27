從事工廠保安的男子透過交友APP戀上正妹，急匯款50萬元給女友買房，被行員跟警察及時攔阻。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

疫情延燒，詐騙案件也升溫！台南永康警分局統計，去年1至5月受理164件詐騙案，今年1月到目前已有194件，其中以假網拍占大宗，愛情詐騙也不少。39歲張姓男子透過APP認識正妹，彼此互稱男女朋友，張男支持女友網拍生意，匯款50多萬元，昨又要匯款50萬元，被銀行行員和員警當頭棒喝「這不是愛情」，才驚覺陷入騙局。

任職工廠安全維護工作的張男，1個月前在交友軟體Tinder認識正妹女網友「蘇雅詩」，兩人相談甚歡，也以男女朋友互稱，但兩人僅止於網路聊天，根本沒見過面，儘管如此，張男沉浸熱戀中，蘇女邀張男共同經營網拍，張男一口氣投入50多萬元，蘇女26日又向張男聲稱要買房，請他匯款 50萬元應急。

張男二話不說，隨即前往永康區第一銀行大灣分行準備匯款50萬元，經行員關懷提問，察覺很可疑，隨即通報警方。大灣派出所警員陳健彬、賴明政趕到場，聽完張男陳述，苦口婆心告知「這是詐騙集團常用的假交友真詐財手法」，警方也當場出示相關案件詐騙新聞，張男雖難以接受，但至此也恍然大悟。

警方指出，疫情期間，不少民眾為了防疫而減少出門，但卻未防詐騙集團的假網購網拍、愛情詐騙等招數，今年跟去年同期相比，詐騙案件明顯增加。

警方提醒，以愛情交友詐騙來說，詐騙集團慣用正妹照透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，讓男網友陷入戀愛錯覺，慫恿上鉤者投資假網站，民眾可透過「165防騙宣導」官方LINE帳號，輸入可疑網站或LINE ID查詢是否被通報涉及詐騙，或撥打165反詐騙專線諮詢。