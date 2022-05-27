近期疫情持續升溫，蔡琴原訂將在6月3、4、5日一連三天在台北國際會議中心獻唱，6月11日移師台中中興大學惠蓀堂及6月18日高雄巨蛋熱唱，主辦單位在27日宣布為保障歌迷朋友及所有工作人員的健康與安全，很遺憾地在此宣佈即將於6月展開的《蔡琴2022就是要「好新琴」演唱會》全省巡迴場次更動時間。

主辦表示，關於演出的變動他們深感抱歉，謝謝大家的體諒與理解，期待疫情早日結束，所有觀眾平安健康，9月再次相見時大家都有好心情來看蔡琴「好新琴」演唱會。

演唱會場次變更如下，台北6月3日(五)改至9月16日(五)、6月4日(六)改至9月17日(六)、6月5日(日)改至9月18日(日)；至於台中6月11日、高雄6月18日因檔期無法配合，在此遺憾地宣佈取消，全面辧理退票。已購票的歌迷朋友，可選擇依照新場次原座位入場，選擇退票的歌迷朋友，則請依照Ticket Plus售票系統公告的退票方式辦理退票，自本公告日起至6月21日止，主辦單位將提供全額退票。再次對所有已購票歌迷表示誠摯的歉意。