疫情嚴峻，台中市太平教育發展協會27日成立快篩愛循環互助站，南太平互助站由太平國小擔任站長，北太平互助站由新平國小擔任站長，各站備有１００組快篩試劑，提供太平區各校緊急借用調度，發揮互助互信的精神，讓愛心防疫量能，可以持續在疫情中運作，同時也藉由拋磚引玉的行動。

今日台中市大雨不斷，太平教育發展協會像暖陽，為校園快篩愛循環互助站揭牌，太平教育發展協會理長李應旻表示，帶領團隊全力做教育的後盾，集結所有協會成員的愛心，捐贈千劑快篩劑送進校園，充實各校防疫物資，為校園防疫安全盡最大的心力!讓突增較多確診個案學校不用捉襟見肘。

太平教育發展協會指出，台中市長盧秀燕與教育局相當的用心，關心整個大台中校園疫情的發展，配合中央校園快篩試劑規範，訂定五所中心學校為配發窗口，讓服務區學校來領取，全力支應學校備用放疫物資需求。

新冠肺炎病毒肆虐，從全球經濟到日常生活及學子學習的影響持續考驗防疫的智慧，近日本土疫情持續升溫，疫情燒進校園，從匡列、隔離、停課，校園防疫措施配合政府政策

，快篩試劑需求大增，對學校而言，試劑就是戰備存糧。

李應旻強調，該協會設置快篩愛循環互助站，提供太平區各校緊急借用調度，發揮互助互信的精神，讓愛心防疫量能，可以持續在疫情中運作，也藉由拋磚引玉的行動，號召更多愛教育的熱心人士，共同響應快篩互助站活動。

太平教育發展協會希望將多餘快篩試劑釋出，幫助校園防疫，大家團結齊心抗疫，將大家的愛心持續循環，共同度過疫情難關。