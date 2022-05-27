友訊(2332)今(27)日召開股東會，會中除承認110年度營業報告書及財務報表外，並通過110年度盈餘分配案，以資本公積配發每股0.3元現金股利。此次會議中亦通過決議，發行限制員工權利新股案，以吸引及留任專業人才。

受惠於遠距商機持續發酵，友訊110年度營業收入為155.25億元，較109年成長2.3%。然因嚴控營業費用之故，110年度的營業淨利翻倍成長，達到1.7億元，每股盈餘為0.38元。

友訊執行長張家瑞表示，過去一年受新冠病毒疫情影響，關鍵零組件缺貨及漲價，加上台幣升值和貨運不暢，導致整體市場及友訊科技都受到影響。然而，友訊科技含海外分公司以109年的經驗為本，努力因應上述市場衝擊因素，讓110年度營業額較109年度以台幣計算成長2.3%。若以美元營收計算，則年度營業額成長為7.96%左右。

張家瑞指出，雖然111年度面臨更嚴峻的挑戰，包含通貨膨脹及俄烏戰爭等大環境因素，但友訊仍將持續強化管理、提升核心競爭力，持續推出優質新產品以拓展市占率。未來短期目標，將聯合優質ODM廠，以建立可掌控、緊密的供應鏈體系，並從規格價格、功能效能、至企業識別，重塑D-Link友訊的品牌形象，提升品牌價值；中長期策略，則以雲端運算為主軸，實現極簡化網通產品的供裝與管理，輔以優異的射頻與高速信號技術，打造穩固的先進網通產品為主，最後更計畫專注於SOHO及SMB的企業需求，提供一站式的解決方案。