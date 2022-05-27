美國國務卿布林肯昨日發表對華政策重要演說，不過針對演說內容，美國國際專家可謂意見不一。有專家認為，該演講將美中關係放置在更廣泛的美國安全大戰略中，也闡述為何要維護台海和平。但也有專家潑冷水稱，除了揭露北京意圖，美國更需要作出實際行動。

美國之音引述新美國安全中心研究員史托克斯（Jacob Stokes）說法指出，「布林肯的中國演講很好地將美中關係放置在更廣泛的美國安全大戰略之中，包括國內和國外政策。等待是值得的。」

美國德國馬歇爾基金會研究員白若詩（Bryce C. Barros）也表示，布林肯很好地闡述了為何維護台灣海峽和平和穩定事關更廣泛的全球安全和穩定。

卡內基國際和平基金會美國治國項目主任屈維斯（Christopher Chivvis）也對講話給出了積極評價，但他也直言，美國在對華方面依然存在難以解決的問題。

不過，Politico全球貿易、經濟、科技記者歐維利（Steven Overly）則認為，一個明顯的問題是，布林肯將在什麼時候、以什麼樣的方式來反制中國的經濟行為。過去幾屆政府都意識到這個問題，但沒有能夠應對。布林肯真的沒有在講話中對這些問題透露出任何資訊。

全球台灣研究中心資深研究員華特斯（Riley Walters）則坦言對布林肯演說感到失望。他稱，布林肯在演講中強調了美國無意改變中國的制度，也不尋求阻擋中國作為世界主要大國的角色。

華特斯稱，布林肯演說缺乏「對抗」的部分；僅僅認識到北京對全球秩序採取的行動是不夠的，也需要做出回應。布林肯不應該只假設美國沒辦法改變北京。