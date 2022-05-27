立法院今（27）日已同意通過紓困振興特別條例延長1年，民間仍認為不夠，觀光業者則認為應先紓困再振興，行政院長蘇貞昌對此表示，目前餐飲業已有1萬8000家加申請，現還有名額，大家不用著急，政府都會照顧。

蘇貞昌表示，疫情變化很大，3年的情形各有不同，過去在第一波海嘯是全球受衝擊，大家都很痛苦；去年製造業等就很好，但去年政府有規定一些禁止措施；今年又不一樣，我們要漸漸走入正常生活，沒有禁止內用，也沒有禁止出遊，所以我們看到出口依然暢旺，製造業也很正常。

蘇貞昌說，這段期間許多民眾自主防疫，以致於減少到餐廳、減少出遊，確實有受衝擊，所以用振興的方法幫助餐飲業，現在已經有1萬8000多家申請，而且還有名額，請大家不必急，政府都會照顧。

另外，已補助7萬多車次遊覽車出遊、旅遊，這波疫情現在在高原期盤整，如果很快能夠順利通過，一定會很快恢復整個餐飲及旅遊業的榮景。至於出國旅遊等，還要看疫情及國外的情形，指揮中心會有各種規範，請大家注意。