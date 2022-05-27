80歲謝姓老翁被控對通訊行女店員摸屁股，被依性騷擾罪判刑4月確定後，竟反控女店員誣告，辯稱是女店員突然跑到他身旁，伸手是「自我防衛」出手，台北地檢署不信謝翁說法，27日將女店員不起訴。

謝翁去年1月5日下午，北市大安區某通訊行詢問手機及申辦門號合約問題，女店員為了確認合約內容，從櫃檯內走出去，站在謝身邊解說時，突然遭謝摸臀部。北檢依性騷擾罪起訴謝翁。

法官審理時，女店員當庭哭訴案發時她被嚇到，有閃躲一下，因被向對方反應會被客訴，只能等他離去，才委屈哭泣。法官勘驗調閱店內監視器，發現謝翁曾回頭確認店內其他男店員不在後，才出手襲臀。法官依性騷擾罪判謝翁徒刑4個月，得易科罰金確定。

但謝翁日前卻反控女店員誣告罪，指稱是女店員突然從櫃臺衝到他身邊，他被嚇到，為了自衛而推開她，否認性騷擾，認為是女店員挾怨報復。

不過，檢察官根據法院判決等相關事證，認定謝翁涉犯性騷擾罪被判刑確定，性騷擾女店員事證明確，不採信謝翁說法，將女店員不起訴。