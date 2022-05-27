學生團體今早聚集立法院外，訴求「《大學法》部分條文修正草案」於本會期三讀，立法院民進黨團總召柯建銘雖稱本會期來不及處理，仍引發高教圈高度憂慮。私校四大協會則以聲明表示，不僅不應過度放大學生參與校務會議的比例，更不建議學生代表參與校長遴選。

立法院教育及文化委員會5月19日初審通過「《大學法》部分條文修正草案」，增訂私立大學等擬訂合併計畫，要經校務會議同意規定，並提升大學校務會議學生代表比例，擴大學生參與校務治理程度，且學生事務會議及學生申訴評議相關會議的學生代表，不得少於各該全體會議人數的5分之1。

消息一出，引起高教圈大力反彈。私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、私立教育事業協會及私立學校文教協會等四大協會近日發布聲明，強調雖認同學生有參與校務的權利，但就校長遴選方面，基於比較法制與學生代表實務爭議，以及《私立學校法》所規範遴選私立大學校長方面，除包含校友代 表外，不建議學生代表參與校長遴選。

四大協會認為，學生代表擔任校務會議代表，比例過高，會引發諸多爭議，其中像是代表性不足，即各校學生大表選舉投票率始終過低，倘若過份地將其於校務會議放大代表比例，乃是扭曲民主原則內涵。同時，各校甚至還時常出現選不出學生代表的情況，如此多次舉辦選舉，根本浪費資源。

針對學生團體堅持要修法，今(27)日又到立法院門口抗議，四大私校協會則建議，議學生於校務會議代表之比例以維持現行法為原則，如需調整以順應強化學生參與校務的需求，建議以教育部版本的8分之1之比例為妥，以免過度放大比例，使權責不符。

四大協會指出，期待立法院能暫停修法，待教育部委託相關報告發表後，召開公聽會與各大學廣泛討論，方啟動後續修法，俾能兼顧高教發展與學生參與之兩全。

至於我國大學都設有校務會議，四大協會稱，像是美國加州大學系統、史丹佛大學，根本沒有所謂的校務會議，而是依議案本質，有學生代表參加各委員會，這個情況在台灣各大學本即現狀，然並不貶損其民主性質與學校之發展。