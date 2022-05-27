美總統拜登「武力保台」說 蘇貞昌：台灣會堅強保衛自己

美國總統拜登日前表示，若中國武力犯台，美國將出手防衛，國務卿布林肯則批中國派軍機繞台是破壞兩岸穩定，重申美國對台承諾不變。行政院長蘇貞昌今（27）日對此表示，台灣會堅強保衛自己，也會與價值相同的國家一同維護區域和平，台灣的努力已愈來愈被世界看見。

蘇貞昌以俄烏戰爭為例表示，從俄羅斯入侵烏克蘭，大家都可以看到，獨裁專制政權可以毫無理由地侵踏鄰國，最受害的就是老弱婦孺，所以全世界堅守民主、自由、人權的國家，大家都團結合作來對俄羅斯制裁，同時也呼籲中國不要跟俄羅斯站在一起。

蘇貞昌表示，民主國家都在譴責中國，軍機繞台是破壞現狀，也是一種武力的不當使用，台灣一定會堅強保衛自己，也會跟價值相同的國家一起堅定地維護區域的和平，我們非常感謝像美國、日本等國家，不但能夠注意和平，注意區域的和平安全，更在世衛組織大會上都為台灣讚聲，台灣的努力愈來愈被世界看見、重視，我們會繼續努力，也希望中國能夠以一個大國負起責任，維護區域的和平、世界的和平，才不會被堅持自由、民主的國家所唾棄。