日本名導是枝裕和2018年憑藉《小偷家族》奪下坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」，暌違4年推出首部自編自導韓片《嬰兒轉運站》（BROKER）回歸，再度入圍第75屆坎城影展「正式競賽單元」，台灣時間27日凌晨舉行首映，他率領演員群宋康昊、姜棟元、李知恩（IU）、李周映登上紅毯，以歌手身分出道的李知恩，在全球擁有大量的粉絲，今一下車抵達紅毯，場邊就不斷高喊「IU！IU！IU！」寵粉的她也特別走過去跟影迷們合照及簽名，宛如粉絲見面會現場。現場還發生了一個小插曲，李知恩在紅毯旁等待期間，突然遭一名金髮女子撞開，引起大批歌迷憤怒，起底是法國美妝網紅Maria，事後她也趕緊拍影片致歉，但粉絲仍不買帳，認為她的道歉很沒誠意。

今年是導演是枝裕和第8度赴坎城，他說《小偷家族》那年因為首映的時間排在前面，「走在街上，每個與我擦肩而過的人都帶著你一定會得獎的表情」，這次《嬰兒轉運站》則安排在相當後面的順序，「連觀眾的反應應該都來不及看」，也笑說真的不論哪次來都一樣覺得新鮮和緊張。同樣是坎城影展常客的宋康昊也是第7度參與盛會，更是首位韓星第4次主演作品入圍正式競賽單元，他在紅毯前受訪時表示是枝裕和一直都是自己相當敬佩的導演，很榮幸可以參演這部溫暖且令人感動的作品。另外，姜棟元則是曾在2018年受邀參與開幕式，今年是首度帶著作品參展，李知恩和李周映都是第一次在坎城影展亮相。

網紅向IU致歉。（圖／翻攝自mariartravel IG）

IU被網紅險些撞飛經過被拍。（圖／翻攝自mariartravel IG）

該片映後全場起立拍手12分鐘，是枝裕和笑曝自己現在緊張到冒冷汗，並提到「疫情期間拍攝真的遇到不少困難，整個團隊一起努力才終於完成，很開心可以帶著電影現在這樣正常地與大家見面」，目前外媒評價褒多於貶，美媒《DEADLINE》盛讚「是枝裕和將社會觀察和溫情傷感結合的很好，每個人物都相當完整，表演也非常生動」；《好萊塢報導》則說「雖然這不是是枝裕和最好的作品，但他再次向大家證明了一位重要電影人為社會發聲的影響力」；也有影評人說「這是今年坎城正式競賽單元中最可愛的一部電影」、「今年坎城最棒的電影，溫暖同時又令人心碎，聽到戲院裡有很多哭泣聲。」不過英媒《衛報》卻只給了2顆星，狠批「是枝裕和罕見的失手，連宋康昊都救不回來」。

演員之中，除了演技資優生宋康昊外，李知恩在電影裡扮演一個無力撫養便把兒子送到嬰兒保護艙的單親媽媽，優秀表現也受到不少人特別誇獎，認為她的優秀表現，即使與宋康昊共演也絲毫不遜色，大讚李知恩是這部片的靈魂，甚至認為她是今年坎城影后的有力人選。宋康昊日前在記者會上也對李知恩的演技讚不絕口，「當我看到李知恩和刑警們對話的那場戲時，我認為她不只用有身為演員的技巧，還有傳達真心的確切表現和情感，令我非常驚訝。那是個必須傳達出角色各種情感的場面，但她一絲不苟地展現完美的演技，我還另外把她叫到一旁稱讚她，真的覺得她很厲害。」李知恩也表示當天宋康昊特地留下來稱讚她後搭車離開的畫面，讓她感動到流淚，「後來還打電話向父母炫耀！」

《嬰兒轉運站》敘述經營洗衣店的相鉉（宋康昊飾）總是為債務所苦，而育幼院出身的東秀（姜棟元飾）則在管理嬰兒保護艙的機構工作。在某個下著暴雨的夜晚，他們倆偷偷帶走了保護艙中的嬰兒。沒想到隔天，孩子的母親素英（李知恩飾）卻回來尋找兒子宇成的下落。相鉉和東秀向素英表示這是為了要幫宇成找到適合成長的家庭才會這麼做，而素英為了替兒子找到新父母，決定和相鉉、東秀同行。另一方面，看著這一切的刑警秀珍（裴斗娜飾）和她的下屬李刑警（李周映飾）為了追捕相鉉一行人，而小心翼翼地跟隨在後，因為嬰兒保護艙而遇見彼此的他們，將踏上一段出乎意料的旅程。將於6月24日在台上映。