【LIVE直播】指揮中心記者會｜2022.05.27。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，繼5月19日單日新增9萬331例本土個案後，今本土個案再破9萬，達到9萬4808例，另有47例境外移入個案。於此同時，國內也新增343例中重症個案、126例死亡個案，不論是單日新增、中重症及死亡數都創下新高。

疫情監測組組長周志浩說明，今日的病例比昨天多一些，主要原因是昨日適逢快篩陽視同確診上路。今日本土病例分布，以新北市(1萬9363例)，台中市(1萬1501例)，高雄市(1萬1270例)，桃園市(1萬74例)居多；至於47例境外移入個案，感染國家均調查中，入境日介於今年5月25日至5月26日。

指揮中心指出，今日新增126例本土病例死亡個案，為77例男性、49例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、113例具慢性病史、52例無疫苗接種。確診日介於4月30日至5月21日，死亡日期介於5月16日至5月24日。

死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）

截至目前國內累計1,735,067例確診，分別為12,770例境外移入、1,722,243例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,784例COVID-19死亡病例，其中1,769例本土，個案居住縣市分布為新北市793例、臺北市507例、基隆市88例、臺中市59例、高雄市47例、桃園市42例、彰化縣38例、花蓮縣30例、臺南市28例、宜蘭縣27例、屏東縣23例、新竹縣及臺東縣各18例、雲林縣16例、南投縣及嘉義縣各9例、嘉義市8例、苗栗縣6例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。