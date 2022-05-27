朋程(8255)今天股東會完成董事改選，原任董事長盧明光交棒，由姚宕梁接任新董事長，朋程總經理吳憲忠表示，第2季營運受到俄烏戰爭及大陸封城影響不小，隨著大陸上海陸續解封，下半年比上半年樂觀，未來公司將攜手中美晶集團加速開發車用SiC產品，預估今年業績還是會比去年好。

朋程完成董事改選，新任董事為盧明光、姚宕梁、中美晶公司代表人方豪、徐秀蘭、旭鑫投資公司代表人楊素梅、吳憲忠；以及獨立董事劉忠賢、鄭正元及張淑梅，會後董事會也完成新任董事長改選，盧明光退休，由姚宕梁接任董事長。

第三代化合物半導體SiC開始導入車用領域，朋程搭配中美晶集團自去年加速在SiC產品布局，採用日廠晶片SiC模塊代工訂單及應用於燃油車48V動力系統發電機的MOSFET朋程已開始進入生產，吳憲忠表示，公司將以比投資發展IGBT更大的力道投資SiC，包括上游基板等，全力搶攻車用SiC相關應用。

全球產業變數不少，朋程亦謹慎因應，台灣三廠雖然於今年4月驗收，但舊廠目前已有一條IGBT產線，產能約10萬套到30萬套，朋程規畫IGBT接到10萬套後才會啟動三廠產線布建，未來三廠將以模塊組裝生產為主，包括IGBT及48V MOSFET及SiC模塊等；至於大陸青島二廠則預計於2024年以後量產，未來大陸廠區將以供應當地客戶為主，大陸以外地區則由台灣廠區負責。

朋程第1季稅後盈餘為1.5億元，每股盈餘為1.64元，累計前4月合併營收為12.71億元，年減2.53%，吳憲忠表示，俄烏戰爭及大陸封城影響歐洲及大陸車市，第2季較為保守，整體來看，今年全球車市看起來跟去年差不多，下半年會比上半年樂觀，全年應該也會比去年好。

朋程2021年合併營收為37.95億元，稅後盈餘為4.78億元，每股盈餘為5.25元，今天股東會通過每股配息4元。