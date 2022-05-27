疫情推動宅經濟蓬勃發展，電玩產業趁勢快速崛起，像是微軟推出Xbox Series S/X系列因熱銷而面臨缺貨危機，微軟則表示，即便玩家沒搶到遊戲主機，未來也能夠透過有雲端串流服務的Xbox設備玩遊戲，而且售價更便宜。

根據外國媒體《WindowsCentral》報導，微軟目前正在開發雲端串流專用的Xbox設備，開發代號為「Keystone」的下一代改良版本，未來玩家不需要買主機，也可以連接到電視或是螢幕玩Xbox遊戲。

至於售價方面，高階機種Xbox Series X主機定價1萬5380元，Xbox Series S則定價9480元，而透過雲端串流服務的Xbox設備，預期價格將會十分親民。不過目前上市時間仍是未知數。

而在未來一年內，微軟也預計推出三星電視專有的Xbox串流遊戲 App，讓用戶不必依靠主機，能直接透過網路遊玩Xbox。

另一間大廠Sony推出的PS5主機也缺貨，外媒揭露Sony也準備將遊戲拓展至更多平台，預計在2025年近一半的遊戲也可以在PC與手機上玩。PS5標準版售價為1萬5980元，數位版則為1萬2980元。