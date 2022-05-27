文總今年推出「福爾摩沙進香團」計畫，邀請8國網紅開箱台灣之美，第2集將邀請男模費南多探訪台灣的咖啡產業，他來自咖啡產量最大的中美洲國家宏都拉斯，對咖啡文化格外有感。

費南多帕瑪（Fernando Palma Hn）今年29歲，他在2015年自宏都拉斯來台，2017年取得元智大學工業工程與管理碩士學位後，以演藝、模特兒等職業留台。

費南多透過文化總會表示，家鄉的電視經常報導台灣捐款、蓋醫院，「我就在想到底是什麼地方對我們這麼好！」但多數人分不清台灣與中國的區別，因此希望能在宏國人的心目中創造更好的「台灣印象」。

文總今天透過新聞稿表示，台灣在日治時期曾是東亞最大咖啡豆產地，雲林斗六當時甚至擁有全亞洲最大的咖啡處理廠。後來咖啡種植雖漸式微，但近年台灣人熱衷喝咖啡，在全球精品豆消費能力高，更躋身精品豆種植實力的新星。據統計，台灣每年要喝掉28.5億杯咖啡，每天就要喝掉78萬杯，而咖啡館的密度還是全球最高。

宏都拉斯則是中美洲咖啡產量最大的國家。費南多透露，他的祖父家就在種植咖啡，但兩國喝咖啡的文化很不同，台灣年輕人很愛喝咖啡，他自己是來台灣後才在同儕影響下開始喝咖啡。

費南多此次在「福爾摩沙進香團」影片中將走訪台灣北中南，包含北部的老牌名店「上上咖啡」、Tzubi Coffee、GABEE.咖啡店等，往南走則到了高雄「艾奇諾珈琲工坊」拜訪台灣第一個取得SCAE CDP（全球第49名）認證的世界冠軍咖啡烘焙師黃柏勳，此外他也親自登上阿里山的「鄒築園」，找到有「阿里山咖啡王子」之稱的方政倫，訪問這名帶領阿里山咖啡走向國際舞台的推手。

文總表示，「福爾摩沙進香團」Vlog系列影片將播出8集，並由8名旅居台灣的外籍朋友擔任領旗人，以接領「文化進香」的任務指引探索體驗台灣的在地文化故事。影片採自然語發音，並搭配漢英字幕，可讓對台灣有興趣的朋友跟著領旗人深入認識台灣，台灣也透過這些親善大使，把在地故事傳達給世界。

「福爾摩沙進香團」4月上架第1集，主角由曾在南北韓之間的板門店附近當兵的韓國男網紅、主持人盧開朗作為領旗人，打頭陣造訪位處兩岸前線的馬祖，而由費南多擔任領旗人的第2集影片則將在今天下午5時30分於文總的臉書專頁、YouTube頻道、Instagram及Twitter等平台上架。（編輯：張芷瑄）1110527