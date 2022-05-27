陽明海運（2609）今（27）日舉行股東會，小股東發言踴躍，有股東建議明年減資二成，穩固EPS、股價，陽明董事長鄭貞茂回應，除非萬不得已，不會進行減資，減資會損及股東權益，如果有需要，比較適合做法是實施庫藏股註銷，對維護股東權益比較好，陽明會研議做庫藏股機制。

另有股東抱怨，陽明賺大錢，股東卻沒有，建議加發現金股利5至10元。鄭貞茂表示，陽明所在航運業景氣變化很大，且陽明採取平衡股利政策，希望今年、明年、後年都可以發20元股利，且財務從過去很糟走到目前的健全，但腳步還沒有站穩，希望股東多給時間，不要殺雞取卵。

陽明採取平衡股利政策，配息會看兩個變數，一是航運業景氣變化大，陽明保留部分盈餘，朝向健全發展、提升企業競爭力，希望未來可以有更好獲利回報股東；再者，論殖利率，陽明股利配發20元，現金殖利率約16％，是上市公司第一名，完全不輸人。

陽明2021年每股盈餘48.73元，通過配發現金股利20元，股息配發率41％，終結連續10年無法發放股利的情形。

陽明獨立董事指出，陽明保留盈餘因應企業與市場需要，包括未來新造船造櫃、買二手船，且未來股價若有波動，也可以執行庫藏股。