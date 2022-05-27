國民黨高雄巿長熱門人選李四川27日臉書PO文「嚥下的是委屈，餵大的是格局，一個人的格局，是被委屈撐大的」引發外界議論，有一說認為，李可能「被退選」才有感而發，議會黨團總召童燕珍則聲援，川伯仍是黨內最佳巿長人選。

李四川PO文說，離開高雄將屆2年，當初很多朋友對他說「委屈了」，他說沒有委屈，是高雄放過了我，我認輸也是自己放過自己。人生旅程有時爭的是理，輸的是情，傷的是自己。黑是黑，白是白，就讓時間去證明。

文末李四川提到，最近幾位好友也感覺相當委屈，其實「人抬人抬出偉大，僧抬僧抬出高僧」。其中國民黨「桃園事件」主角之一的羅智強也在底下留言「一個人的格局，是被委屈撐大的，喜歡川伯這句話」，引發各種解讀。

高雄地方人士認為，李四川提到的「委屈」反映了國民黨在「桃園事件」中，黨主席朱立倫欽點人選，卻未充分尊重地方，而高雄巿長人選未決的高雄，李四川雖是大熱門，但也可能等不到主席「關愛的眼神」，所以有感而發。

高雄巿議會國民黨團總召童燕珍27日受訪表示，雖然川伯一再地說他不適合選舉，但其實高雄民間的聲音還是希望李四川能代表國民黨參選巿長，另也盼主席朱立倫如果心中真有適當人選，就早一點到高雄來，也跟地方懇談。