基隆市辦理111學年度公立國中、國小及幼兒園新聘教師甄選，共計9類科155個缺額。將自6月6日到9日受理報名，具國中、國小或幼兒園合格教師證書者都可以報考。

基隆市教育處表示，今年很難得有超過100名以上的缺額，其中包括了國中特教及專輔教師，共計12個缺額，國小暨幼兒園教師則預計甄選幼兒園教師、學前特殊教育教師、國小一般類教師、國小英語專長教師、國小體育專長教師、國小資訊專長教師、國小音樂專長教師、國小特教及專輔教師，共計9類科155個缺額。這次甄選的簡章自即日起在基隆市政府教育處全球資訊網以及基隆市111年教師聯合甄選系統公告。

基隆市教育處長杜國正表示，因應「2030雙語國家」政策，本次新聘教師甄選特別強調應考者的英文能力，於初選加考英語科目，另因本市八斗國小為原住民重點學校，本次甄選加入原住民重點學校國小音樂專長教師類科，歡迎具原住民籍身分考生報考。

甄選訂於111年7月6日進行筆試，並分別於111年7月16日及17日辦理國民中學教師甄選複試及國小暨幼兒園教師甄選複試，為配合防疫，初試全面採線上報名，初試、複試前一天不開放預看考場，應試當天除特殊考生申請陪同人員外，不開放非應試人員陪考，亦不開放補習班相關業者於考場學校外進行宣傳，並依中央流行疫情指揮中心公布之防疫建議，隨時調整並公告相關防疫措施。