台中大雨，市內出現多處道路積淹水、崩塌落石等案件，台中市長盧秀燕今天表示，市府有專責局處處理監控、守護城市安全；立法院副院長蔡其昌到淹水區域勘災，爭取中央協助。

台中地區自昨天起持續降雨，根據中央氣象局網站資料，截至今天上午11時，過去24小時累積雨量，龍井區達348毫米、清水區達330毫米、大雅區325毫米、沙鹿區325毫米、神岡區314毫米，海線與山區等區域陸續發生淹水或坍塌災情。

盧秀燕上午列席台中市議會總質詢時，針對鋒面引發強降雨的應變措施等議題表示，截至今天上午8時，台中市道路積淹水、路燈與號誌故障、崩塌落石及坑洞路樹倒塌等零星通報，累計共32件，市府都有專責局處現場處理與監控，持續守護城市安全。

台中市府透過新聞稿指出，台中市水利局已於海線布設大型抽水機加速退水，台中市建設局也出動人員與各式機具加速排除，各局處持續戒備，因應災情即時處置。

水利局說明，受到氣候變遷影響，常有突發豪、大雨造成嚴重災情，提醒民眾可在手機或平板下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。

另外，清水區南社路301巷周邊約10多戶住宅昨晚11時多因強降雨且社區水溝排水不良，造成社區內淹水狀況，今天上午淹水狀況仍未解除，蔡其昌會同水利署第三河川局前往勘災。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，南社里周邊淹水區域，過去因排水設計不良問題，曾向市府反映，雖有部分改善但效果不大，因應淹水情形，將先透過第三河局調派抽水機具排水；至於水利工程改善，將爭取水利署協助中市府解決排水問題。

此外，石岡區金星里頭坪巷產業道路邊坡昨晚約11時發生坍塌，區公所派遣廠商前往現場清除土石，並於深夜搶通。中國國民黨籍立委江啟臣今天上午也前往勘災，要求在安全前提下全力加速修復，降低民眾不便。（編輯：戴光育）1110527