不出外界意料，立法院今日三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》。交通部下午1點火速發出新聞稿表示，討論、紛爭近20年的台鐵公司化課題「踏出最重要一大步！」交通部長王國材則感謝在立法院審議過程中，朝野立委對公司化的支持與指正，後續將由跨部會的「台鐵公司推動會報」在年底審議完成 16 個子法並確定公司組織，預定2024年1月完成公司掛牌。

王國材表示，依據總統蔡英文與行政院蘇貞昌院長指示「安全、安定、轉型」的政策，在確保營運安全、員工權益保障及財務永續的前題之下，期待透過台鐵組織改革，賦予公司自主及經營彈性，重新定位組織體制及架構，加入安全意識的元素，也為長期背負龐大債務找尋合理解決方案，並鬆綁法規、活化資產提升收益挹注財務，創造永續經營基礎，改制過程中確保員工權益，為135年台鐵重新打造有利的經營環境，也期待開創台鐵安全、營運新文化。

交通部表示，本次經立法院三讀通過的《台鐵公司條例》共計23條，其中設置安全委員會、資產及取得方式、既存短期債務處理方式及原機關員工相關權益等重要內容，亦參採納入工會版相關意見。

交通部表示，該條例重要內容有八項：

一、政府獨資國營公司，概括承受台鐵局業務範圍（第1條、第3條、第9條）；

二、以營運安全為關鍵核心，在董事會下設立安全委員會，並訂定年度安全計畫確實執行（第2條、第5條、第6條、第8條）；

三、公司所需資產，由政府以無償提供使用、作價投資、贈與、補助、出租或設定地上權方式辦理等方式提供（第9條）；

四、既存短期債務，由交通部設立基金清零（第10條）；

五、現職員工可以自由選擇保留公務員身份，或改為公司從業人員身分（第13條、第15條）；

六、現職員工不因公司成立而裁員，且其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件等均予維持，以確保員工權益（第13條、第15條）；

七、建設、重置鐵路基礎設施，購置營業與維修車輛，以及鐵路基礎設施及車輛大修所需費用，由交通部編列預算支應（第19條）；

八、因配合政府政策任務所造成營運虧損，由政府負責補貼（第21條）。

交通部表示，未來推動公司子法研訂及實質作業更需要工會及員工參與。為利台鐵公司順利於2024年1月掛牌成立，對於後續公司籌設行政作業，交通部預計成立跨部會「台鐵公司推動會報」， 審議公司子法草案及公司實質推動內容。預定今年底完成16個公司子法、組織架構核定，期間將借重港務公司、桃機公司、中華郵政等3家國營公司化經驗，並邀請工會參與討論。