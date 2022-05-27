立委蔡壁如（中）27日舉行「永續台灣，世代共行」記者會，匯集國家財政、居住正義、勞動權益與就業安全、能源與氣候變遷等4大議題，發表「台灣民眾黨2021年度永續報告書」（姚志平攝）

民眾黨今天發布永續報告書，匯集國家財政、居住正義、勞動權益與就業安全、能源與氣候變遷四大議題，其中，報告內揭露國債已經突破6兆1千億，國人平均負債26.4萬元，較去年增加6％，政府不應該讓特別預算舉債常態化，一味大撒幣、債留子孫，玩文字遊戲卻看不到還款計畫。

民眾黨團主任陳琬惠指出，財政是國家施政的基礎，尤其最近兩大熱門議題：紓困振興8400億、淨零路徑8800億，分別是SDGs第3項「健康與社會福利」、SDGs第13項「氣候行動」，都需要國家健全財政為基礎。民眾黨團秉持國家治理財政紀律的核心理念，持續監督蔡政府。

民眾黨永續報告書指出，台灣國債已經突破6兆1千億，國人平均負債從2018年22.7萬元，提升到目前的26.4萬元，政府不該以總體經濟數至提高，忽略經濟弱勢民眾，必須認真思考租稅平衡及財政紀律。

民眾黨立委蔡壁如表示，近日連續豪大雨已造成農損，去年5月卻還在供五停二，百年大旱的停灌休耕面積、金額雙破紀錄。面對極端氣候，政府不能只會事後補助，要預先減碳、調適，增強極端氣候的免疫力。

另外，18歲公民權已經是世界共識，不只歐美國家已經實施多年，亞洲的新加坡與馬來西也早已實施18歲公民權，台灣將於年底舉行修憲公民複決，民眾黨期待民眾投下同意票，一起守護台灣，守護下一代的權益。