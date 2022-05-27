高雄市副市長林欽榮27日特地前往參加府北公園動土典禮，該座公園預計興建100個工作天，於9月中旬完工，將會朝打造「高雄園」的方式設計，展現高雄在地特色。（洪浩軒攝）

高雄市副市長林欽榮27日特地前往參加府北公園動土典禮，該座公園預計興建100個工作天，於9月中旬完工，將會朝打造「高雄園」的方式設計，展現高雄在地特色。（洪浩軒攝）

高雄市副市長林欽榮27日特地前往參加府北公園動土典禮，該座公園預計興建100個工作天，於9月中旬完工，將會朝打造「高雄園」的方式設計，展現高雄在地特色。（洪浩軒攝）

高雄城中城大火造成46人死亡，大樓經三大技師公會聯合鑑定判定為危樓，城中城大樓原址將興建「府北公園」，高雄市副市長林欽榮27日特地前往參加府北公園動土典禮，該座公園預計興建100個工作天，於9月中旬完工，將會朝打造「高雄園」的方式設計，展現高雄在地特色。

高市府工務局長楊欽富表示，各國的公園都有各自的特色與典範，但高雄與台灣的公園從過去就比較沒有特色，或設計模式東抄西抄，後續將會廣邀各界舉辦論壇，盼透過各方論述，創造具有「高雄園」特色的雛形，府北公園將是未來推動「高雄園」的示範。

楊欽富指出，目前高雄共有800多座公園，希望能找出自己的特色，因為高雄白天較熱，而「高雄園」的設計概念是融入涼亭、光電板設置、夜間燈光設計等，未來會與民眾及專家學者商討相關設計概念，讓高雄園展現在地特色。

林欽榮指出，府北公園興建經費3400萬元，面積約800多坪，特別邀請建築師張瑪龍與藝術家林熺俊跨界合作，共同規畫設計府北公園，由於原址基地周邊大樓林立，公園內規畫大片綠地與挺拔喬木群，府北公園興建完成後就如大樓的中庭花園。

林欽榮強調，他已下「軍令狀」，要求養工處興建府北公園必須在100個工作天內完工，預計9月中旬完成建置，並將於6月起同步啟動周遭6棟大樓的拉皮工作以及周邊道路刨鋪翻新，抹去城中城大火悲傷，讓鹽埕舊城區注入新活力。