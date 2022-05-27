中國駐美大使館網站27日消息，中國駐美大使秦剛在印第安州阿波利斯當地時間26日出席全球經濟峰會期間，參加「領航中國——在華營商現狀」分論壇，與美中貿易全國委員會會長艾倫就中國經濟形勢、與印州合作機遇、中國防疫政策、中美關係等議題進行「爐邊對話」。強調疫情影響是暫時的，中國經濟長期向好的基本面沒有變。他回應美國務卿布林肯演講稱，中美兩國擁有巨大共同利益和共同責任，雙邊關係的基本面是合作共贏，合作共贏才能造福兩國人民和世界。即便中美之間存在競爭，也不應使其成為中美關係主流和主基調。

秦剛說，今年中國經濟開局平穩，一季度經濟增長4.8％，位居主要經濟體前列。受近期疫情形勢影響，經濟平穩運行面臨一些不確定性，下行壓力加大。如何平衡疫情防控和經濟社會發展對任何國家都是一大挑戰，中國政府已採取迅速、果斷措施，如擴大退稅減稅規模、保障物流暢通、促進產業鏈供應鏈穩定等。中方理解企業投資者在中面臨的困難和壓力，無論中央還是地方政府都在積極接觸企業，對其關切和困難迅速回應。中方會繼續致力於發展對外貿易和投資合作，擴大高水準開放，打造良好營商環境。疫情影響是暫時的，中國經濟長期向好的基本面沒有變。中國14億人口的巨大市場和強勁需求仍然存在並將繼續增長，將為投資者帶來更多機遇。中國經濟潛力足、韌性大、活力強，有足夠的迴旋空間和政策工具應對挑戰，根據形勢變化進行調整。中國發展具有的多方面優勢和條件沒有變。

艾倫說，美中貿易全國委員會的成員對此會完全同意。感謝中國政府對美企供應鏈的支持，他們對未來有信心。印第安那州是多元化出口大州，2021年中國是該州第三大出口目的地，出口產品包括藥品、農產品、醫療設備、汽車、化學品等，2萬7千多名當地人從事相關與出口工作。

秦剛說，中國是印第安那州重要交易夥伴和第三大出口市場，為當地創造了大量就業機會。如我剛才所說，儘管中國經濟面臨一些困難，但展望未來中方有更多理由感到樂觀。中國有超過4億且仍在增長的中等收入群體。印州在農產品、醫藥、汽車、發動機等領域具有優勢，這也是雙方合作的優先領域。他鼓勵印州企業做足功課，研究並著眼於中國未來發展重點方向，抓住機遇參與其中以實現自身發展。

秦剛說，以農業為例，中國是美農產品最大出口市場，去年中國自美進口農產品同比增長64.8％，近400億美元。中國人民已擺脫絕對貧困，今後不光要吃得飽，還要吃得好，食品結構日益多元化，將進口更多美優質農產品。中方提出了「健康中國」行動計畫，努力讓老百姓不僅壽命更長，而且活得更健康，這意味著對醫藥和醫療器械進口需求巨大。中方有關部門也在採取措施簡化對藥品和醫療器械的進口審批程序，這些都將為印州醫藥行業提供巨大機遇。此外，中國正向綠色低碳經濟轉型，越來越注重保護環境。中國新能源汽車產量已占全球一半以上，需要更多綠色、低排放的發動機。印州的康明斯公司可圍繞中國建設低碳社會的願景，生產更多的低碳環保引擎。

艾倫說，作為外交官，一定認同人與人關係是任何外交或雙邊關係的基石。受新冠疫情影響，中美人員往來顯著下降。印州對中服務業出口尤其是大學教育領域下降了約20％。如何看待未來中美重啟各領域人員往來的前景？

秦剛說，很遺憾兩國人員往來不可避免地受到疫情影響。中國政府堅持生命至上、人民至上，採取了果斷、嚴格的防疫舉措應對國內和境外輸入病例。動態清零政策並非追求零感染，而是力求以最小代價、在最短時間內阻斷疫情大範圍蔓延。現在形勢正在好轉，過去數天感染病例穩步下降，包括上海不久後將全面恢復正常生產生活秩序。中美之間的航班數量馬上也將增加。

秦剛說，中國駐美使領館正盡己所能為推動兩國人文交流做出努力。中方已協助上海紐約大學留學生返華繼續學業，未來幾個月會有更多美留學生回到中國。中方還將繼續通過「升級版快捷通道」為美工商界人士赴華提供便利，並繼續傾聽美企訴求和建議，提供力所能及的幫助。

艾倫說，很多人都希望看到中美在經貿領域的進展，想看到對話、妥協和更多的市場准入。很多人希望終止加徵額外關稅。布林肯國務卿發表了對中政策演講，不知有何看法？

秦剛說，中美作為世界前兩大經濟體和彼此最重要的交易夥伴之一，兩國經濟深度交融。2021年中美貿易額達到創紀錄的7500多億美元，同比增長28.7％。其中，中國自美進口1795億美元，同比增長32.7％。中美經貿關係支撐了260萬個美就業崗位。兩國間存在分歧和摩擦很正常，關鍵是如何解決。唯一可行的方法就是雙方坐下來，本著相互尊重和互諒互讓的原則尋求解決之道。

秦剛說，中美雙方在經貿問題上保持著各層級溝通。川普政府挑起貿易戰，加徵關稅損害雙方利益。美貿易赤字並未因此減少，相反，自對中301關稅生效以來，美企已損失1.7萬億美元市值，美失去近25萬個就業崗位，每個家庭年均開支增加近1300美元。關稅傷害的是美工商界和消費者，並推高美國內通膨。首批301關稅將於7月5日到期，美政府正評估是否延續，希望聽到好消息。當然如果關稅延續，中方也將奉陪到底。

秦剛說，他注意到布林肯國務卿的演講中特別提到美要在對中國競爭中勝出。想就這一點先做個回應。中美兩國擁有巨大共同利益和共同責任，雙邊關係的基本面是合作共贏，合作共贏才能造福兩國人民和世界。即便中美之間存在競爭，也不應使其成為中美關係主流和主基調。用競爭定義中美關係只會加劇緊張，引發對抗。

美方所稱的競爭也不是公平、健康的競爭，競爭應是公平公正，基於公認的國際關係基本準則和世貿組織規則，讓雙方彼此變得更好，而不是你輸我贏的零和博弈，把自己的一套私規強加給對方，更不是不擇手段遏制、打壓另一方。這不是競爭，而是惡意對抗，將產生危險後果。

艾倫說，今年是中國虎年，虎意味著危險、挑戰，同時也意味著進取和機會，這與當前的中美關係很像。希望中美關係在虎年歲末有所好轉。

印第安那州全球經濟峰會於5月26日至29日舉行，多國政要、外交使團、非政府組織、國際企業高管和行業領袖共約500人參加。