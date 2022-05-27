台電在台北區營業處展示電動車智慧充電示範場，除了有專用電表外，還可以搭配EMS電能管理系統，提升充電效率與安全。(圖／台電提供)

因應電車時代來臨，台電今天宣布下周一(5／30)推出時電動車間電價，尖離峰價差4倍，夏月下午4點到晚上10點為尖峰時段，每度售價高達8.35元，但除此之外的18小時為離峰費率，僅收2.05元。一輛電動車全部在離峰充電，與全部在尖峰充電比較，一年電費可省1.5萬元。

台電今日同步於台北市區營業處舉辦「電動車充電示範場開幕儀式」，展示全國首座整合地下停車場的電動車充電示範場，經濟部長王美花、台電總經理王耀庭，以及電動車、充電及設備廠商都出席啟用典禮。

台電表示，這是為未來電動車成長趨勢及分散式電網等新電力市場做好準備。王美花稱讚新費率具有「低基本費、高價差、離峰長」三大特色，表示今年電動車成長會更快，希望所有電動車都納入能源管理系統管理，藉由尖、離峰價差大，鼓勵車主在再生能源發電多的時候多充電。

新的電動車時間電價分成「基本費」與「流動電費」，基本費部分先減8成，每瓩262元降到47與34元，等同一支7瓩慢充充電樁，可月省1085元。

流動電費部分，則設計長達18小時離峰時間，以夏月下午4點到晚上10點、非夏月下午3點到晚上9點，各6個小時為尖峰時段，此時每度最貴，各收費8.35、8.13元。其餘離峰時段，夏月與非夏月只收2.05、1.95元，周末假日則全日都算做離峰。

電動車時間電價適用集合住宅停車場充電樁(如社區大樓管委會)、電動汽車充電站(如公有停車場及私有充電站)、電動機車電池交換站等。

除了「專用電價」，還要搭配「專用電表」，今天智慧充電示範場就以住宅充電樁作為示範案例，展示電動車專用一戶電表、整合式充電設施線路，搭配EMS(電能管理系統)，作為未來社區大樓建置充電樁系統參考。