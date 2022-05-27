《遠見雜誌》近日公布的縣市長施政滿意度調查中，台南市長黃偉哲在8大面向施政表現滿意度6都第一；其中，經濟與就業滿意度更是全台第一。市府指出，黃偉哲上任3年來，已吸引超過1.8兆元的投資，不僅為台南市創造出新經濟量能，也替市民增加就業機會，並帶動南漂工作熱潮。

市府表示，3年來市府團隊積極招商引資，陸續吸引台積電、聯電、ASML、GARMIN等科技大廠投資，以及電商龍頭momo、南台灣第一家三井Outlet、南仁湖等商業服務業進駐，讓台南成為大南方的關鍵力量。

據統計，從2019年1月至2022年4月，工業招商共新增1000家投資案，吸引投資額1208.32億元，不僅創造產值1984.46億元，再加上台積電5奈米、3奈米廠、聯電、投資台灣三大方案、重大投資案件等，3年來已吸引超過1.8兆元的投資。尤其，在南科、沙崙雙引擎的帶動下，除可望替台南帶來8萬5000個以上的工作機會外，預估每年還可創造至少1兆1000億元的產值。

市府還持續推動南科三期擴編，以及南科特定區開發計畫等，並積極擘畫「捷運深綠線」鏈結雙引擎交通軸帶，以打造貫穿大南方科技廊帶的運轉核心。

此外，無論友善育兒、青年發展、高齡照護等各面向，市府也全力照顧市民的需求。從今年起，首胎生育獎勵金提高至1萬元；平價教保服務比率也擴大超過7成；還針對弱勢長者加發1000元健保福利金；並率先全台於2020年達成「一區一日照」，今年底更將達成「一國中學區一日照」的目標，成為全台長照資源布建最綿密的友善城市。